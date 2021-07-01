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جهود السيسي لمواجهة التحديات المائية منذ ثورة 30 يونيو 2013

الخميس 01/يوليو/2021 - 07:36 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصطفى الملاح
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استقبل الشعب المصري الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو وسط حالة من الاحتفال والاحتفاء بهذا اليوم التاريخي، وكان للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الموارد المائية والري جهودًا مضنية لمواجهة التحديات المائية بعدة مشروعات جديدة ومتطورة.

وترصد "الفجر" في السطور القادمة أبرز المشروعات التي تمت على مدار 7 سنوات بعد ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن.

- استهداف تأهيل وتبطين ترع بأطوال 8225.931 كيلومتر

- تم تأهيل ترع 2000.958 بنسبة تنفيذ 36.29٪؜ من إجمالي الأطوال

- إستهداف الدولة التحول للري الحديث في 516 ألف فدان في 7 محافظات على مستوى الجمهورية

- تم تنفيذ مشروع الري الحديث ب 364 الفًا و258فدانًا حتى الآن

- إنشاء محطة بحر البقر والري تعمل على معالجة المياه في منطقة بحر البقر، بتكلفة 20 مليار جنيه

- إنشاء محطة الحمام بتكلفة 739 مليون دولار أمريكي لتحلية 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا.
جهود السيسي لمواجهة التحديات المائية منذ ثورة 30 يونيو 2013
جهود السيسي لمواجهة التحديات المائية منذ ثورة 30 يونيو 2013

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وزارة الري صورة 30 يونيو تأهيل الترع السيسي الري الذكي التحديات المائية

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