جهود السيسي لمواجهة التحديات المائية منذ ثورة 30 يونيو 2013

استقبل الشعب المصري الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو وسط حالة من الاحتفال والاحتفاء بهذا اليوم التاريخي، وكان للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الموارد المائية والري جهودًا مضنية لمواجهة التحديات المائية بعدة مشروعات جديدة ومتطورة.





وترصد " الفجر " في السطور القادمة أبرز المشروعات التي تمت على مدار 7 سنوات بعد ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن.





- استهداف تأهيل وتبطين ترع بأطوال 8225.931 كيلومتر





- تم تأهيل ترع 2000.958 بنسبة تنفيذ 36.29٪؜ من إجمالي الأطوال





- إستهداف الدولة التحول للري الحديث في 516 ألف فدان في 7 محافظات على مستوى الجمهورية





- تم تنفيذ مشروع الري الحديث ب 364 الفًا و258فدانًا حتى الآن





- إنشاء محطة بحر البقر والري تعمل على معالجة المياه في منطقة بحر البقر، بتكلفة 20 مليار جنيه



