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أنس أسامة: حزنت بسبب موقف اتحاد السلة تجاه ما حدث مع شيكابالا

الخميس 01/يوليو/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد أنس أسامه، نجم فريق السلة بنادي الزمالك، أن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يعد أحد رموز الكرة في مصر.

وتابع أنس أسامه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "ورد فعل اتحاد السلة أحزنني في موقف شيكابالا خلال مباراة الأهلي".

وتابع، "شيكابالا رمز من رموز الكرة في مصر، وحضوره لمباراة الأهلي شرف لنا، فكيف يقال له «امشي من الملعب؟»، هل يعقل أن يأتي عادل إمام مثلا لمشاهدة مباراة لينا يوماً ما ويقال له امشي من الملعب؟ ".

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