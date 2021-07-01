تعرف على مباريات برشلونة الـ5 الأولى في الدوري الإسباني

















أجريت قرعة الموسم الجديد 2021-2022 من الدوري الإسباني "الليجا الإسبانية "، مساء أمس الأربعاء، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.





وتم الكشف عن مواعيد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث تقام مباراة الذهاب في ملعب "كامب نو"، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب "سانتياجو بيرنابيو".





ويلتقي برشلونة في الجولة الأولى من الليجا مع فريق ريال سوسيداد على ملعبه.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مباريات برشلونة الـ5 الأولى في الموسم الجديد من الليجا:





1- برشلونة ضد ريال سوسيداد





2- أتلتيك بلباوضد وبرشلونة





3- برشلونة ضد خيتافي

4- إشبيلية ضد برشلونة



