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دينا تظهر بإطلالة جديدة بعد تصريحها بالتوقف عن شرب السجائر

الخميس 01/يوليو/2021 - 02:34 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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نشرت الراقصة دينا، صورة جديدة لها وظهرت دينا فى الصور بفستان قصير جذاب، مما نال إعجاب متابعيها  ويعتبر الظهور بعد حديث البعض انها اجرت عملية تجميل في انفها.

وقامت بمشاركة الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور جديدة لها.
 

وكانت قالت دينا من خلال et: "أنا مبسوطة جداً بصرف النظر عن إن في حد قال إنه أنا عملت عملية تجميل  وده حاجة صعبة تتعمل وتحتاج أغيب عنكم من 9 شهور إلى سنة، وده ما محصلش لأني كنت معاكم في الصورة اللى قبلها".

 

وأضافت دينا :" التغير اللى حصل فى شكلى سببه انى بطلت سجاير من ٦ شهور واتبعت نظام غذائى صحى، لما الواحد بيخس يبان في الحقيقة الوش أرفع".

 

ونشرت دينا دينا صورا لها على حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وذلك  خلال مشاركتها في مهرجان أسوان السينمائى الدولي لأفلام المرأة بدورته الخامسة.

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