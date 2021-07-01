تعرف علي موعد طرح "أنا مش شمتان" لـ محمد رشاد





وتأتى هذه الأغنية السنجل بعد غيابه عن الساحة الغنائية لفترة طويلة ، حيث كانت أخر اغانية التي قدمها تحمل اسم "فى غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادى وكلمات هشام عبد الحليم.





وتقول كلمات الاغنية .. أنا مش شمتان لكن من حقى افرح أنك زعلان أول ما ندمت عرفت انك زينا انسان".





وكان آخر أعمال محمد رشاد، مشاركته في مسلسل " ليالينا 80" حينما جسد دور مطرب شعبى من حارة بسيطة، كان يحلم أن يكون مطربا مشهور.





يستعد المطرب محمد رشاد، لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم " أنا مش شمتان " من كلمات كوثر حجازي وألحان محمد النادى وتوزيع طارق عبد الجابر وإشراف سيكا سمير.