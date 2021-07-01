نجم الأهلي: ناصر ماهر بخيل وبواليا معندوش روح









انتقد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ناصر ماهر ووالتر بواليا، بسبب مستواهما مع الفريق.





وقال كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " ناصر ماهر لاعب مميز، إلا أنه بخيل في عطاؤه، وبواليا يلعب بدون روح".





فيما أوضح أنه يتوقع أن يحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بفارق هدفين أو أكثر، خلال المواجهة المقرر لها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



