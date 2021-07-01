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موعد مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا

الخميس 01/يوليو/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه منتخب ايطاليا نظيره منتخب بلجيكا يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب اليانز أرينا الدولي فى ألمانيا.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكان منتخب إيطاليا قد تأهل الي دور ربع النهائي بعد الفوز على حساب نظيره منتخب النمسا بينما أقصي منتخب بلجيكا نظيره البرتغال.

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