مدحت عبد الهادي: قرار إراحة إكرامي تأخر كثيرًا والأهلي سيفوز على بيراميدز













أكد مدحت عبدالهادي، مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن يؤيد قرار إراحة شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، مشيرًا إلى أن هذا القرار تأخر كثيرًا.





وأوضح عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "إراحة إكرامي في بيراميدز كانت يجب أن تأتي مبكرا عن ذلك من أجل مصلحة اللاعب والفريق، وعودة الشناوي بشكل غير مهزوز تحسب إليه".





وتابع، "لاعبو بيراميدز سيواجهون العديد من المشاكل في مباراة الأهلي، في حال لعب تاكيس بأسلوبه المعتاد".



