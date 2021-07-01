كمونة يحذر مدرب بيراميدز من الوقوع في هذا الأمر أمام الأهلي













حذر سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، اليوناني تاكيس جونياس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من اللعب بطريقته مع وادي دجلة، أمام الأهلي في لقاء الليلة.





ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.





وكان بيراميدز، أعلن عن تعيين تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، مديرًا فنيًا للفريق السماوي، أول أمس الثلاثاء.





وأوضح كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "إذا لعب تاكيس جونياس، مع بيراميدز بنفس أسلوب لعبه مع دجلة، سيخسر مباريات كثيرة".





وتابع، "لو لعب تاكيس جونياس مباراة الغد بأسلوبه الشهير سيواجه مشاكل عديدة أمام لاعبي الأهلي الذين يمتازون بالضغط والسرعات".





وأشار إلى أن الأهلي يعيش أفضل فتراته الكروية في الوقت الحالي، ولذلك في لعب تاكيس مباراة الغد بطريقته المعتادة سيخسر كثيرًا.





واستكمل، "موسيماني يعلم أهدافه جيدا، ولن تتأثر حساباته بتغيير مدرب بيراميدز، واختيار تاكيس جونياس لتدريب بيراميدز هو اختيار موفق، فريق بيراميدز يلعب كرة جيدة، لكنه ليس الأفضل جماعيًا".





وواصل، "أحيي موسيماني الذي يواجه كل خصم حسب أسلوبه، ولاعبي الأهلي الذين ينفذون كل خططه المختلفة علي المستويين المحلي والافريقي".



