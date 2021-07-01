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نجم الأهلي السابق: ناصر ماهر يثير أزمة

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:11 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث الكابتن مجدي عبدالغني إن ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثار مشكلة داخل النادي الأهلي في الفترة الماضية. 

وقال كابتن عبدالغني عبر برنامجه "ملعب البلدوزر" على قناة "الشمس": "ناصر ماهر رفض الدخول في أي صفقات تبادلية، ولوائح اتحاد الكرة تنص على أن اللاعب من حقه الوافقة على الرحيل لأي نادي أو الإعارة إلى أي نادي أو الحصول على مستحقاته كاملة".

وأضاف: "موقف ناصر ماهر يأتي بسبب تحدث البعض عن إمكانية رحيل ناصر ماهر من الأهلي إلى بيراميدز مقابل حصول الأهلي على خدمات إبراهيم عادل لاعب بيراميدز".

وتابع: "ناصر ماهر  أبلغ إدارة الأهلي إنه يرغب في تحديد مصيره بيده دون أن يكون طرفاً في صفقات أخرى يرغب الأهلي في إتمامها عن طريقه".

 في سياق أخر، نوه مجدي عبدالغني إلى نية إدارة الكرة في النادي الأهلي في تعديل وتمديد عقد صلاح محسن ليصبح راتب اللاعب 5 مليون جنيه في الموسم الواحد.

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