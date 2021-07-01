Advertisements

فرج عامر: الأهلي والزمالك وبيراميدز يفاوضون حسام حسن

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:13 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أخر تطورات مفاوضات نادي الزمالك مع حسام حسن مشددًا أنه لن يتنازل عن الحصول على 40 مليون جنيه للاستغناء عن حسام حسن.

وأكد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة "الشمس": "إذا رغب الزمالك في دخول صفقة مصطفى فتحي ضمن صفقة حسام حسن سنقوم بدراسة الملف واتخاذ القرار المناسب للنادي السكندري".

وتابع: "الأهلي والزمالك وبيراميدز يرغبون في التعاقد مع حسام حسن بالإضافة إلى نادي أخر من خارج مصر".

وأشار: "هناك خبر سار بشأن حسام حسن سيتم الإعلان عنه قريبًا ولكن حتى الآن لا يوجد قرار رسمي".

أخبار تهمك

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 18 ساعة

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يوم

كارتيرون يحسم مصير صفقة صالح جمعة في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ يوم

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

12:03 ص

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

08:14 م

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

12:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة