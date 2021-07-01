نجم الأهلي السابق: ديانج لديه عرضين من الدوري الفرنسي









قال أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق والمدرب العام بنادي بتروجت، إن هناك وكيل لاعبين أجرى اتصال هاتفي معي للاسفسار عن آليو ديانج.





وأكد أحمد أبو مسلم في تصريحات خاصة عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة "الشمس": "وكيل لاعبين فرنسي لديه شركة تسويق وتابع لنادي لين الفرنسي تحدث معي بشأن آليو ديانج".





وتابع: "وكيل اسمه بورونو لديه شركة تسويق تحدث معي بشأن آليو ديانج لعرضه على الاندية الفرنسية وأبرزهم لين الفرنسي".



