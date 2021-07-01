Advertisements

نجم سلة الزمالك: الأبيض زعيم إفريقيا والمحترفين زادوا من قوة الدوري المصري

الخميس 01/يوليو/2021 - 05:14 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements




أكد أنس أسامه، نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، أن ما زاد من قوة الدوري المصري لكرة السلة خلال السنوات الأخيرة، هو وجود المحترفين المميزين في المسابقة. 

وقال أنس أسامه، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الدوري المصري للسلة ازداد قوة وشهرة في السنوات الأخيرة بسبب المحترفين المميزين في مختلف الأندية".

وتابع، "ليس كل لاعبي الـNBA، مثل يبرون جيمس كما يظن البعض، هناك لاعبين يحصلون على ملايين ليقومون بأدوار بسيطة داخل الملعب، العقلية هناك مختلفة".

كما أثنى على مديره الفني في الفريق، أوجوستي بوش، قائلًا، " بيتعب أكتر مننا، شخص رائع وبيحب شغله جدًا، وإن لم يستمر معنا سنخسره بكل تأكيد".

واستكمل، "الزمالك زعيم مصر وإفريقيا، في كرة السلة، وكانت هناك محادثات بين وكيلي وإدارة الزمالك بشأن انتقالي إلى NBA، وإذا رحلت سأعود للزمالك مرة أخرى يومًا ما بكل تأكيد، هو بيتي ومقدرش أبعد عنه".

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 7 ساعات

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ يوم

كارتيرون يحسم مصير صفقة صالح جمعة في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

12:03 ص

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

08:14 م

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

12:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة