نجم سلة الزمالك: الأبيض زعيم إفريقيا والمحترفين زادوا من قوة الدوري المصري

















أكد أنس أسامه، نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، أن ما زاد من قوة الدوري المصري لكرة السلة خلال السنوات الأخيرة، هو وجود المحترفين المميزين في المسابقة.





وقال أنس أسامه، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الدوري المصري للسلة ازداد قوة وشهرة في السنوات الأخيرة بسبب المحترفين المميزين في مختلف الأندية".





وتابع، "ليس كل لاعبي الـNBA، مثل يبرون جيمس كما يظن البعض، هناك لاعبين يحصلون على ملايين ليقومون بأدوار بسيطة داخل الملعب، العقلية هناك مختلفة".





كما أثنى على مديره الفني في الفريق، أوجوستي بوش، قائلًا، " بيتعب أكتر مننا، شخص رائع وبيحب شغله جدًا، وإن لم يستمر معنا سنخسره بكل تأكيد".



