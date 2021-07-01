مدرب سلة الزمالك يكشف عن مستقبله مع الفريق وموقفه من التجديد













كشف أوجوستي بوش، المدير الفني لفريق السلة بنادي الزمالك، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وموقفه من تجديد عقده مع القلعة البيضاء.





وأوضح أوجوستي بوش، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "رئيس النادي حسن لبيب، تحدث معي بخصوص تجديد العقد، ولكن لا يزال الأمر مبكرًا جدًا لحسم القرار، الدوري انتهى منذ يومين فقط، وأحتاج لوقت للتفكير جيدًا وبحث جميع العروض".





وتابع، "عملت على تطوير جوانب في شخصية وعقلية اللاعبين قبل الأداء الفني، وأعتقد أننا قدمنا عروضًا جيدة هذا الموسم، وخاصة في الأدوار النهائية للدوري المصري".



