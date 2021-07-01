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فرج عامر: أتمني استمرار نجم الزمالك مع سموحة

الخميس 01/يوليو/2021 - 06:14 ص
بوابة الفجر
إبراهيم القرشي
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أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة ترحيبه بالتعاقد مع ناصر ماهر لاعب وسط النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري سواء على سبيل الإعارة أو الإنتقال بصفة نهائية إلى صفوف الفريق السكندري.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو  :"ناصر ماهر يُعد إبناً من أبناء سموحة ، وسبق له تمثيل الفريق أكثر من مرة ، وأبواب النادي مفتوحة أمامه في أي وقت إذا أراد ذلك، وقد كان نجم الفريق خلال فترة تواجده من قبل". 

وأضاف عامر :"مصطفى فتحي استعاد مستواه المعهود فور انضمامه إلى سموحة ونجح في إثبات ذاته والعودة إلى صفوف المنتخب الوطني من بوابة الفريق السكندري ، بعد أن كان قد ابتعد عن المشاركة في المباريات مع الزمالك، كما أنه لاعب ملتزم مع زملائه و الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي".

واختتم :" أتمني استمراره معنا بالموسم المقبل ، لكن الأمر متروك لمجلس إدارة نادي الزمالك".


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