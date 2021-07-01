سارة جمال: تمثيلي لمصر في الأولمبياد أحد أحلامي.. وفتحت الطريق لمشاركة المحجبات في الأحداث العالمية









أكدت سارة جمال الحكم الدولي لكرة السلة في الأولمبياد، أنها تتمنى أن تكون على قدر المسؤولية في طوكيو.





وقالت سارة خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أشارك بإسم مصر، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية في أولمبياد طوكيو".

وأكملت: "المشاركة في تصفيات أوروبا كانت ضمن فترة الإعداد وخطوة للاستعداد لأولمبياد طوكيو".





وأضافت: "اختياري لتمثيل مصر في الأولمبياد كان أحد أحلامي فهو حدث عالمي".





وتابعت: "تم اختياري ضمن 12 حكم على مستوى العالم للمشاركة في أولمبياد طوكيو".



