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سارة جمال: تمثيلي لمصر في الأولمبياد أحد أحلامي.. وفتحت الطريق لمشاركة المحجبات في الأحداث العالمية

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:22 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكدت سارة جمال الحكم الدولي لكرة السلة في الأولمبياد، أنها تتمنى أن تكون على قدر المسؤولية في طوكيو.

وقالت سارة خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أشارك بإسم مصر، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية في أولمبياد طوكيو".
وأكملت: "المشاركة في تصفيات أوروبا كانت ضمن فترة الإعداد وخطوة للاستعداد لأولمبياد طوكيو".

وأضافت: "اختياري لتمثيل مصر في الأولمبياد كان أحد أحلامي فهو حدث عالمي". 

وتابعت: "تم اختياري ضمن 12 حكم على مستوى العالم للمشاركة في أولمبياد طوكيو".

وأتمت: "سعيدة بفتح الطريق لكل محجبة للمشاركة في أي حدث رياضي عالمي بدون أي أزمة".

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