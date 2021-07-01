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موعد مباراة أوروجواي ضد كولومبيا في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:23 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق مباريات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد أن أسدل الستار على مرحلة المجموعات.

ويواجه منتخب أوروجواي نظيره كولومبيا في تمام الثانية عشره صباحا بتوقيت القاهرة يوم الاحد الموافق 4-07-2021، على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو.

ويلعب منتخب الأوروجواي ربع النهائي كونه وصيف المجموعة الأولى، والتي كانت تضم منتخب الأرجنتين- باراجواي- تشيلي- بوليفيا.

كما يتواجد منتخب كولومبيا في الدور ذاته بعد أن تأهل كثالث عن المجموعة الثانية والتي كانت تضم منتخب البرازيل صاحب الصدارة، منتخب بيرو الوصيف ومنتخب الاكوادور رابع الترتيب ومنتخب فنزويلا متذيل الترتيب.

ستقوم قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 5 Max".

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