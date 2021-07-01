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ختام فعاليات نوادى المسرح بثقافة البحيرة

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:22 ص
بوابة الفجر
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حرصاً من الهيئة العامة لقصور الثقافة على اكتشاف وتنمية المواهب المسرحية الشابة من خلال تجربة نوادى المسرح التى تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية، اختتم فرع ثقافة البحيرة الموسم المسرحى لعروض المواهب الشابة لنوادى المسرح على مسرح قصر ثقافة دمنهور، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية بحضور لجنة المشاهدة، تضمن اليوم الأول العرض المسرحي "مشهد من مأساة" إخراج محمود إسحاق، تأليف صامويل بيكت، تدور أحداث العرض حول ممثل قابع في منتصف عمق المسرح الصامت الساكن، والذي يتناقش المخرج ومساعده عن كيف سيؤدي مشهده الأخير في العرض كيف يقف وماذا يرتدي، وفي النهاية عندما يكون جاهزاً من وجهة نظر المخرج لتأدية المشهد ينتهي العرض دون أن يحرك الممثل ساكاً، إلا من نظرة لوم وعتاب للجمهور.




وفى اليوم الثانى أقيم العرض المسرحى "المصنع" إخراج أحمد المغربى، تدور أحداث العرض في المستقبل البعيد عن مصنع لصناعة الروبوتات، فنرى من يصنع روبوتاً على شكل حبيبة قد ماتت، وعجوز تريد زوجاّ فتياً، وأخر يصنع روبوتاً لشخصٍ صدمه فمات وأراد أن يعوض ذويه، وذلك في إطار كوميدي فنتازي، أما اليوم الثالث والأخير فقدمت مسرحية "الأبرياء" إخراج محمد عفيفى، تدور أحداثها حول 9 أشخاص تواجدوا داخل زنزانة مع متهم بقضية ما، ومحاولتهم نزع اعتراف منه، وإصرار المتهم علي عدم الرد والتفوه بأي معلومة لهم وتتصاعد الأحداث حتي تصل لاقتراحات بينهم لقتله.

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