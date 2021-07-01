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موعد مباراة البرازيل ضد تشيلي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا
الخميس 01/يوليو/2021 - 05:17 ص
محمد نادر
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ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق مباريات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد أن أسدل الستار على مرحلة المجموعات
ويلتقي منتخبا البرازيل وتشيلي بحلول الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق الثالث مطلع يوليو الجاري على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو.
ويتواجد منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي بعد أن تأهل كمتصدر عن المجموعة الثانية والتي كانت تضم منتخب بيرو وصيف المجموعة ومنتخب كولومبيا ثالثاً ومنتخب الاكوادور رابع الترتيب ومنتخب فنزويلا متذيل الترتيب.
كما يلعب المنتخب التشيلي الدور ربع النهائي كونه رابع ترتيب المجموعة الأولى، والتي كانت تضم منتخب الأرجنتين- باراجواي- بوليفيا - أوروجواي.
ستقوم قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 5 Max".
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