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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

الخميس 01/يوليو/2021 - 07:26 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصاء نادي الترجي الرياضي التونسي، من الدور نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

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