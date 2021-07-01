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تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:29 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصاء نادي الترجي الرياضي التونسي، من الدور نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز، عبر قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

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