يوفنتوس يتحرك لخطف صفقة روما المنتظرة













كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وجود رغبة داخل يوفنتوس في التعاقد مع لاعب آرسنال، هذا الصيف.





وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس ينافس روما في سباق الفوز بخدمات جرانيت شاكا، قائد منتخب سويسرا.





وارتبط اسم تشاكا ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى روما هذا الصيف، بناء على طلب من البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد للذئاب.





وكان تشاكا قد رحب بالانتقال إلى روما، في تصريح سابق، حيث قال: "آرسنال يعرف ما أريده، الأجواء رائعة في روما".





وأضاف التقرير، أن يوفنتوس وجه أنظاره تجاه تشاكا، في ظل صعوبة التعاقد مع الدولي الإيطالي مانويل لوكاتيللي، لاعب ساسولو.



