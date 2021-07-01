انتر ميلان يفاوض نجم برشلونة لتعويض "حكيمي"

يواصل نادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي البحث عن التعاقد مع لاعب جديد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل المغربي أشرف حكيمي المتوقع إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بالموسم الجديد.





وبات حكيمي قريبا من الرحيل عن انتر ميلان بعد موسم واحد فقط نجح فيها المغربي الدولي من الفوز ببطولة الدوري الإيطالي تحت قيادة المدرب، أنطونيو كونتي.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن نادي انتر ميلان يستهدف الحصول على خدمات سيرجي روبرتو لاعب برشلونة، حيث أجرى اتصالات في الأيام المقبلة للتعرف على موقف اللاعب من الاستمرار مع النادي الكتالوني قبل اتخاذ أي خطوات رسمية لضمه.





وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن مهمة الانتر في ضم اللاعب لن تكون سهلة في ظل اهتمام نادي مانشستر سيتي بالحصول على خدمات اللاعب.



