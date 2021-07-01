Advertisements

انتر ميلان يفاوض نجم برشلونة لتعويض "حكيمي"

الخميس 01/يوليو/2021 - 06:48 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يواصل نادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي البحث عن التعاقد مع لاعب جديد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل المغربي أشرف حكيمي المتوقع إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بالموسم الجديد.

وبات حكيمي قريبا من الرحيل عن انتر ميلان بعد موسم واحد فقط نجح فيها المغربي الدولي من الفوز ببطولة الدوري الإيطالي تحت قيادة المدرب، أنطونيو كونتي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن نادي انتر ميلان يستهدف الحصول على خدمات سيرجي روبرتو لاعب برشلونة، حيث أجرى اتصالات في الأيام المقبلة للتعرف على موقف اللاعب من الاستمرار مع النادي الكتالوني قبل اتخاذ أي خطوات رسمية لضمه.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن مهمة الانتر في ضم اللاعب لن تكون سهلة في ظل اهتمام نادي مانشستر سيتي بالحصول على خدمات اللاعب.

أخبار تهمك

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ يوم

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ يوم

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 9 ساعات

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يوم

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 15 ساعة

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

08:14 م

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

12:03 ص

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

04:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة