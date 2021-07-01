عواض يشهد ختام "العزيف" بالمركز الثقافى بطنطا

شهد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ختام العرض المسرحى "العزيف" انتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية، بطولة فرقة المركز الثقافى بطنطا المسرحية، بمرافقة رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي ومديرعام ثقافة الغربية.

العرض ديكور وملابس د. أحمد عبد العزيز، تنفيذ ديكور أحمد البحارى، إشراف على الديكور عمر أبو الوفا، مكياج دينا عمران، كيروجراف الفنان محمد النجار، إعداد موسيقى أحمد عفيفى، تأليف أحمد عصام، مخرج منفذ مروان مصطفى وإخراج محمد طلعت.

دارت فكرة العرض حول نبوءه كتبت بالدماء على لوح حجرى قديم محطم تحكى عن زمن معين يتغير فيه شكل الأرض، نبوءه تحمل فى طياتها الصدق نزحف بداخلها بكل قوه غير عابئين بشئ سوى تحقيقها، وكلما تعمقنا بداخلها وتتبعنا خطواتها تقودنا بالفعل لتحقيق كل سطر كتب بها، ولكن ما هو الصدق وما هى الحقيقة؟ هل كل ما تراه صادق يعتبر حقيقيا؟ً هل هناك علاقة بين الحقيقة والصدق والوهم؟ هل يمكن أن يتشكل الوهم داخل الصدق؟ هل تعرف ماذا كان يسمى البشر أصوات الحشرات وكائنات الليل؟.

الجدير بالذكر ان العرض تم تقديمه على مدار 7 ايام مجانا للجمهور بطاقة استيعابية 50% مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية بالمركز .