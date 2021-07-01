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التحقيق في مقتل شاب على يد شقيقه في منشأة القناطر

الخميس 01/يوليو/2021 - 07:53 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة في شمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد شقيقه في منطقة منشأة القناطر، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة، وكتابة تقرير واف عن الواقعة وبيان سبب الوفاة.

كانت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص على يد شقيقه بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة حيث تبين أن المجني عليه "م.ع" قُتل على يد شقيقه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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منشأة القناطر قتل بوابة الفجر الفجر الجيزة

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