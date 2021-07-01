"يعاني من أزمة نفسية".. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه بمنشأة القناطر

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، في واقعة مقتل شاب على يد شقيقه في منطقة منشأة القناطر، أن المتهم في الواقعة يعاني من أزمة نفسية.





كانت نيابة شمال الجيزة، بدأت التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد شقيقه في منطقة منشأة القناطر، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة، وكتابة تقرير واف عن الواقعة وبيان سبب الوفاة.





كانت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص على يد شقيقه بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.





وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة حيث تبين أن المجني عليه "م.ع" قُتل على يد شقيقه.



