اليوم.. أنغام تحيي حفلاً بدار الأوبرا المصرية

تحيي الفنانة أنغام اليوم حفلاً غنائيا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا، علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وتغني أنغام خلال الحفل عدد من أغانيها التي قدمتها علي مدار مشوارها الفني، منها حالة خاصة جدا، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، أهي جت، متلغبطة، 100 صورة وغيرهم من الأغاني.

يذكر أن أنغام صرحت أنها تسعد بمشاركتها في دار الأوبرا المصرية، وعبرت أنها رغبتها الدائمة في التواجد مع جماهيرها.