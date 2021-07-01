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الرئيس الصيني يحذر من التنمر الأجنبي مع احتفال بلاده بالذكرى المئوية للحزب

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:40 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، من أن القوات الأجنبية التي تحاول التنمر على الأمة "ستُضرب رؤوسها"، وأشاد بـ "عالم جديد" صنعه شعبها مع احتفال الحزب الشيوعي الحاكم بالذكرى المئوية لتأسيسه.

وفي خطاب استمر ساعة من ميدان تيانانمين، تعهد شي، أقوى زعيم للصين منذ ماو تسي تونغ، مؤسس جمهورية الصين الشعبية، بتعزيز الجيش الصيني، والتزم بـ "إعادة توحيد" تايوان، قائلا إنه سيتم ضمان الاستقرار الاجتماعي في هونغ كونغ مع حماية أمن الصين وسيادتها. واضاف: "إن شعب الصين لا يجيد تدمير العالم القديم فحسب، بل خلق أيضًا عالمًا جديدًا.. الاشتراكية فقط يمكنها إنقاذ الصين."

يرتفع شان شي عاليًا بينما تتعافى الصين بسرعة من تفشي كوفيد 19 وتتخذ موقفًا أكثر حزمًا على الساحة العالمية. لكن تواجه بكين انتقادات خارجية بسبب قمعها في هونج كونج ومعاملة الأقليات العرقية في شينجيانغ، وتتعامل مع نظرة ديمغرافية متدهورة تهدد النمو الاقتصادي طويل الأجل.

وقال شي اليوم الخميس إن شعب الصين لن يسمح أبدا لأي قوة أجنبية بالتسلط عليهم أو قمعهم أو إخضاعهم. واضاف "كل من يجرؤ على القيام بذلك سوف يوجه ضربات دموية ضد سور الفولاذ العظيم الذي صنعه أكثر من 1.4 مليار صيني"، وسط تصفيق الحضور المدعوين من 70 ألف شخص في الساحة الضخمة بوسط بكين. وأصبحت العبارة الموضوع الأكثر رواجًا على موقع ويبو الصيني الشبيه بموقع تويتر صباح يوم الخميس.

وقال تانغ رينو، أستاذ الإدارة العامة في جامعة بكين للمعلمين، إن الحديث الحاد جاء ردا على الجهود الأمريكية والغربية "لاحتواء" و"قمع" الصين. واضاف ان "رد شي الأقوى من المعتاد سيكون له تأثير في إثارة المزيد من المشاعر الوطنية والقومية بين الشعب الصيني".

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الرئيس الصيني التنمر الاجنبي

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