القناص يشعل حربا ثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أخر تطورات مفاوضات نادي الزمالك مع حسام حسن مشددًا أنه لن يتنازل عن الحصول على 40 مليون جنيه للاستغناء عن حسام حسن.

وأكد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة "الشمس": "إذا رغب الزمالك في دخول صفقة مصطفى فتحي ضمن صفقة حسام حسن سنقوم بدراسة الملف واتخاذ القرار المناسب للنادي السكندري".

وتابع: "الأهلي والزمالك وبيراميدز يرغبون في التعاقد مع حسام حسن بالإضافة إلى نادي أخر من خارج مصر".

وأشار: "هناك خبر سار بشأن حسام حسن سيتم الإعلان عنه قريبًا ولكن حتى الآن لا يوجد قرار رسمي".