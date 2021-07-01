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مواعيد مباريات اليوم الأول في ربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:44 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق منافسات دور الثمانية من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”، والتي ستشهد مواجهة من العيار الثقيل.

وتنطلق منافسات ربع نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2020 غدا الجمعة 2 يوليو وتستمر حتى السبت 3 يوليو.

ويستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” مواعيد مباريات اليوم الأول من ربع نهائي بطولة يورو 2020 كالآتي:

الجمعة 2/7

سويسرا × إسبانيا (6 مساءا بتوقيت القاهرة)

بلجيكا × إيطاليا (9 مساءا بتوقيت القاهرة)

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