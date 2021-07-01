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الرئيس الصيني يتعهد بـ"إعادة التوحيد" مع تايوان

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:46 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، باستكمال "إعادة التوحيد" مع تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي وتعهد بـ "تحطيم" أي محاولات لتحقيق الاستقلال الرسمي، مما أثار توبيخًا شديدًا من تايبيه التي وصفت الحزب الشيوعي بالديكتاتورية.

وقد كثفت الصين، التي تعتبر تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي إقليمًا خاصًا بها، من جهودها في عهد شي لتأكيد مطالباتها بالسيادة، بما في ذلك الرحلات الجوية المنتظمة لطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل بالقرب من الجزيرة. وقال شي في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم إن "حل قضية تايوان وتحقيق إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم هما مهمتان تاريخيتان ثابتتان للحزب الشيوعي الصيني والتطلع المشترك لجميع الصينيين". وتابع "يجب على جميع أبناء وبنات الصين، بمن فيهم المواطنون على جانبي مضيق تايوان، العمل معًا والمضي قدمًا في تضامن، والقضاء بحزم على أي مؤامرات بشأن" استقلال تايوان "".

وردا على ذلك، قال مجلس شؤون صنع السياسة في الصين في تايوان إنه بينما حقق الحزب الشيوعي "تنمية اقتصادية معينة"، الا إنه لا يزال دكتاتورية تسحق حريات الشعب، ويجب أن يعتنق الديمقراطية بدلا من ذلك. وأضاف أنه " تسببت أخطائه التاريخية في صنع القرار وأعماله الضارة المستمرة في تهديدات خطيرة للأمن الإقليمي".

وقال المجلس إن شعب تايوان رفض "مبدأ الصين الواحدة"، الذي ينص على أن الجزيرة جزء من الصين، ويتعين على بكين التخلي عن ترهيبها العسكري والتحدث مع تايبيه على قدم المساواة. واضاف "إن تصميم حكومتنا على الدفاع بقوة عن سيادة الأمة وديمقراطية تايوان وحريتها والحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان لم يتغير".

وبينما لم تتخلى الصين أبدًا عن استخدام القوة لوضع تايوان تحت سيطرتها، دعا شي إلى عملية "إعادة التوحيد السلمي". ومع ذلك، قال إنه لا ينبغي لأحد أن "يستخف بعزيمة الشعب الصيني القوية وإرادته القوية وقدرته الهائلة على الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها".

فرت حكومة جمهورية الصين المهزومة إلى تايوان في عام 1949 بعد خسارتها حربًا أهلية أمام الحزب الشيوعي بزعامة ماو تسي تونغ. ولم يبد معظم التايوانيين أي اهتمام بأن تحكمهم الصين. وتقول تايوان إن سكان الجزيرة فقط هم من يمكنهم تقرير مستقبلهم، ونددت بالضغط الصيني.

تعتقد الصين أن رئيسة تايوان تساي إنغ وين انفصالية عازمة على إعلان الاستقلال. وتقول إن تايوان بالفعل دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين، اسمها الرسمي.

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تايوان الرئيس الصيني

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