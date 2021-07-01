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ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة وكندا بسبب أسوأ موجة حارة تشهدها البلاد

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:50 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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تسببت موجة الحر التي حطمت سجلات درجات الحرارة المرتفعة على الإطلاق في غرب كندا وشمال غرب الولايات المتحدة في ارتفاع عدد القتلى في أعقابها حيث يستعد المسؤولون لمزيد من الطقس الحار وخطر حرائق الغابات.

مرت أسوأ درجات الحر يوم الأربعاء، لكن أبلغت ولاية أوريغون عن 63 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر. كما أبلغت مقاطعة مولتنوماه، التي تضم بورتلاند، عن 45 حالة وفاة منذ يوم الجمعة، وأشار الفاحص الطبي بالمقاطعة إلى ارتفاع الحرارة باعتباره السبب الأولي. وقال البيان إنه بالمقارنة مع كل ولاية سجلت أوريغون 12 حالة وفاة فقط بسبب ارتفاع الحرارة في الفترة من 2017 إلى 2019. وقالت هيئة الصحة في ولاية أوريغون إن المستشفيات أبلغت عن زيادة مئات الزيارات في الأيام الأخيرة بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة.

في كولومبيا البريطانية، تم الإبلاغ عن 486 حالة وفاة مفاجئة على الأقل خلال خمسة أيام، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد المعتاد الذي قد يحدث في المقاطعة خلال تلك الفترة. وقالت الدكتورة جينيفر فاينز، المسؤولة عن الصحة في مقاطعة مولتنوماه، في البيان: "كانت هذه أزمة صحية حقيقية أكدت إلى أي مدى يمكن أن تكون موجة الحر الشديدة مميتة.. مع استمرار حر الصيف لدينا، أظن أننا سنواجه هذا النوع من الأحداث مرة أخرى."

قال ديفيد فيليبس، كبير علماء المناخ في وزارة البيئة وتغير المناخ في كندا، إن القبة الحرارية، وهي ظاهرة مناخية تحبس الحرارة وتمنع أنظمة الطقس الأخرى من التحرك، ضعفت مع تحركها شرقًا، لكنها ظلت شديدة بما يكفي لتسجيل أرقام قياسية من ألبرتا إلى مانيتوبا وكالة حكومية.

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الكلمات المفتاحية

موجة الحر الشديدة الولايات المتحدة وكندا

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