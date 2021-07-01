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تعرف على القناة الناقلة لقمة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس في الدوري المصري

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق بيراميدز اليوم الخميس ١ يوليو ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة فريق الأهلي ضد نظيره بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد الأهلي.

وستذاع مباراة فريق الأهلي ضد نظيره بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز في على قناة "أون تايم سبورتس".

وسيتولى مهمة التعليق على مباراة فريق الأهلي ضد نظيره بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز المعلق مدحت شلبي.

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