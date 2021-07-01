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برشلونة يتحرك لتجديد عقد نجمي الفريق

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:05 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المفاوضات مع كل من نجمي برشلونة الإسباني سيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس تحتل موقعا بارزا في ترتيب أولويات إدارة النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن برشلونة يسعى حاليا لتخفيض رواتب اللاعبين الذين يتقاضون مبالغ كبيرة والتجديد لآخرين اقتربت عقودهم من النهاية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة تواصل مع كلا من روبرتو وبوسكيتس من أجل التجديد للأول وتخفيض راتب الثاني لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة عرض على روبرتو تجديد عقده حتى 2023، حيث ينتهي عقده في الصيف المقبل لكن النجم الإسباني رفض هذا الاقتراح.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الإدارة الكتالونية تخطط لاستمرار روبرتو لموسم آخر في انتظار تلقيه عروضًا والحصول على مقابل مادي من وراء بيعه.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بوسكيتس لم يمانع على الإطلاق تخفيض راتبه لكن الأهم حاليًا هو محاولة إيجاد صيغة تعاقدية جديدة مثلما حدث عندما جدد النجم الإسباني عقده حتى صيف 2023 بالإضافة إلى بادرة تجاه البرسا الذي وافق على تلقي راتبه على مراحل.

ولفتت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يدرس حاليًا كيفية تعويض بوسكيتس عن التخفيض الذي سيحدث لراتبه ومن المتوقع أن يستمر الطرفان في المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة .

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