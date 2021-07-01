بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية أمام نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.