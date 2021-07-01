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موعد مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي منتخب الأرجنتين، مع نظيره الإكوادور، يوم 4 يوليو المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وستقام المباراة بين الأرجنتين والإكوادور في الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتأتي مواجهات دور الربع نهائي كالتالي :-

1- البرازيل × تشيلي

2- بيرو × باراجواي

3- الاكوادور × الأرجنتين

4- كولومبيا × الاوروجواي

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