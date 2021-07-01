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أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 1 يوليو 2021

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:01 ص
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
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تقرت أسعار الذهب في مصر، في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 1 -7-2021، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم  الخميس 1 يوليو 2021

الذهب من عيار 21 سعر 773 جنيها.

سجل عيار  18 سعر  663 جنيهًا.

الذهب عيار 24 سعر 882.5 جنيه.

الجنيه الذهب بـ 6248 جنيها

 

أسعار الذهب عالميًا:

 

جرى تداول الذهب داخل نطاق ضيق اليوم الاثنين وسط إحجام من المستثمرين في ظل الرسائل المتباينة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن تشديد السياسة النقدية، إلا أن ضعف الدولار حد من خسائر الذهب.

 

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.26 دولار للأوقية. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1779.10 دولار.

 

وقال اولي هانسن المحلل ببنك ساكسو إن الذهب يمر بفترة أزمة في الثقة ويكافح للعودة من جديد لمستوى 1800 دولار.

 

وأضاف أنه يبدو أن السوق مقتنعة تماما برأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التضخم أمر عارض وأنه لا حاجة للقلق حيال فترة تضخم طويلة.

 

ومني الذهب باكبر خسارة يومية في خمسة أشهر بعدما أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يتوقع تشديد السياسية النقدية أبكر مما هو متوقع، لكن جيروم باول رئيس المجلس قال إن التضخم لن يكون العامل الوحيد في قرار أسعار الفائدة.

 

وحد من خسائر الذهب اليوم هبوط مؤشر الدولار 0.1% مقابل ست عملات رئيسية.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 26.07 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6% إلى 1104.46 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.2% إلى 2641.93 دولار.

 

 تقرت أسعار الذهب في مصر، في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 1 -7-2021، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم  الخميس 1 يوليو 2021

الذهب من عيار 21 سعر 773 جنيها.

سجل عيار  18 سعر  663 جنيهًا.

الذهب عيار 24 سعر 882.5 جنيه.

الجنيه الذهب بـ 6248 جنيها

 

أسعار الذهب عالميًا:

 

جرى تداول الذهب داخل نطاق ضيق اليوم الاثنين وسط إحجام من المستثمرين في ظل الرسائل المتباينة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن تشديد السياسة النقدية، إلا أن ضعف الدولار حد من خسائر الذهب.

 

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.26 دولار للأوقية. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1779.10 دولار.

 

وقال اولي هانسن المحلل ببنك ساكسو إن الذهب يمر بفترة أزمة في الثقة ويكافح للعودة من جديد لمستوى 1800 دولار.

 

وأضاف أنه يبدو أن السوق مقتنعة تماما برأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التضخم أمر عارض وأنه لا حاجة للقلق حيال فترة تضخم طويلة.

 

ومني الذهب باكبر خسارة يومية في خمسة أشهر بعدما أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يتوقع تشديد السياسية النقدية أبكر مما هو متوقع، لكن جيروم باول رئيس المجلس قال إن التضخم لن يكون العامل الوحيد في قرار أسعار الفائدة.

 

وحد من خسائر الذهب اليوم هبوط مؤشر الدولار 0.1% مقابل ست عملات رئيسية.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 26.07 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6% إلى 1104.46 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.2% إلى 2641.93 دولار.

 

 

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