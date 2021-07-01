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تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباراة اليوم الخميس المرتقبه بين فريق بيراميدز ونظيره الأهلي في المسابقة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز اليوم الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك 61 نقطة

2- المصري البورسعيدي 43 نقطة

3- الأهلي 41 نقطة

4- سموحة 40 نقطة

5- الاتحاد السكندري 38 نقطة

6- إنبي 37 نقطة

7- مصر للمقاصة 36 نقطة

8- الجونة 35 نقطة

9- الإسماعيلي 35 نقطة

10- طلائع الجيش 34 نقطة

11- بيراميدز 34 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

13- غزل المحلة 32 نقطة

14- المقاولون العرب 28 نقطة

15- أسوان 24 نقطة

16- وادي دجلة 22 نقطة

17- البنك الأهلي 22 نقطة

18- الإنتاج الحربي 17 نقطة

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