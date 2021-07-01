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تفاصيل عقد ميسي المنتظر مع برشلونة

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نبئًا سارًا لجماهير برشلونة الإسباني بشأن تجديد عقد نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي خاصة وأن عقده الحالي ينتهي بعد ساعات قليلة.

وأشار تشافي ليموس الصحفي في فضائية TV الإسبانية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي بحلول يوم غدًا الخميس 1 يوليو وذلك لأن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق رسمي يوقع من خلاله البرغوث الأرجنتيني على العقد الجديد.

وأكد تشافي ليموس أن ميسي اتفق مع برشلونة على التجديد لمدة 5 مواسم بالإضافة إلى الراتب السنوي.

وأوضح تشافي ليموس أن إنهاء الاتفاق لا يزال معلقًا بسبب الضرائب المفروضة على الراتب السنوي.

وألمح تشافي ليموس أن خوان لابورتا رئيس برشلونة كان قد طمأن جماهير برشلونة برسالة حول تأخير الإعلان عن تجديد عقد ميسي.

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