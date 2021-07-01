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تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباراة اليوم الخميس المرتقبه بين فريق بيراميدز ونظيره الأهلي في المسابقة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز اليوم الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز:

أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا برصيد 14 هدفا.

أشرف بن شرقي لاعب الزمالك برصيد 12هدفا.

عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري برصيد 11هدفا .

أحمد سمير لاعب طلائع الجيش برصيد 11 هدفا.

عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش برصيد 10 أهداف .

مصطفى فتحي لاعب سموحة برصيد 10 أهداف.

رامي صبري مدافع إنبي برصيد 10 أهداف.

محمد شريف مهاجم الأهلي برصيد 9 أهداف

و يوسف أوباما نجم الزمالك برصيد 9 أهداف

فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي برصيد 9 أهداف.

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