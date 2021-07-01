Advertisements

اليوم البنوك إجازة رسمية احتفالا بذكري ثورة 30 يوينو

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:17 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

تغلق البنوك والبورصة تعاملاتها أمام الجمهور  اليوم الخميس الموافق يونيو 2021،  تزامنا مع إجازة رسمية بالبلاد  بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

 

وكشف المركزي في بيان له، إنه قرر تعطيل العمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2021، مشيرا إلى إن عودة العمل بالبنوك سيكون صباح يوم الأحد 4 يوليو 2021.

 

وقالت إدارة البورصة، إنها قررت ايضا تعطيل التداولات بها يوم  غدا الخميس على تستأنف العمل في جلسة تعاملات يوم الأحد القادم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا  باعتبار يوم الخميس الموافق الأول من يوليو المقبل، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2013، على تكون الإجازة مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، بدلًا من يوم الأربعاء 30 يونيو الجاري.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البنوك المصرية البنوك اغلاق البنوك احتفالات ذكري ثورة 30 يونيو

أخبار تهمك

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 12 ساعة

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يوم

تعرف على غيابات بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ يومين

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يتحرك لتجديد عقد نجمي الفريق

منذ ساعة الا ربع

انتر ميلان يفاوض نجم برشلونة لتعويض "حكيمي"

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 14 ساعة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ثلث ساعة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 18 ساعة

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الثلاثاء إجازة رسمية للبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى 23 يوليو

اليوم إجازة رسمية للبورصة والبنوك بمناسبة ذكرى 23 يوليو

تعرف على مواعيد إجازة البنوك والبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

عاجل ..البنك المركزي يعدل مواعيد إجازة البنوك بمناسبة ذكري ثورة"30 يونيو"

تعرف على مواعيد أجازة البنوك بمناسبة ثورة 30 يونيو

تبدأ من الخميس.. 5 أيام إجازة رسمية للبنوك بمناسبة عيد الأضحى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

09:30 ص

تعرف على غيابات بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري

06:45 ص

برشلونة يتحرك لتجديد عقد نجمي الفريق

09:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة