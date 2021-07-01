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بعد انتهاء زوجها من تسجيل ألبومه الجديد.. مي كساب لجمهورها :"هتسمعوا ألبوم مختلف"

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:24 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة مي كساب عن انتهاء زوجها المطرب الشعبي أوكا من انتهاء تسجيل أغاني ألبومه الجديد"محمد صلاح"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مي كساب صورة لها برفقة زوجها أوكا، وعلقت عليها قائلة :"الحمد لله النهاردة سلمنا ألبوم أوكا الجديد "محمد صلاح" إن شاء الله هتسمعوا ألبوم مختلف في كل حاجة كلمات ألحان توزيع أداء ميكس ماستر تعب شهور".

وتابعت مي كساب قائلة:"ربنا يديك من فضله وكرمه عشان انت تستاهل كل خير الدنيا كله يا حبيبي".

واختتمت مي كساب كلامها قائلة:" جمهورنا الحبيب شكراً على الدعم والحب اللي بتغمرونا بيه طول الوقت، بنحبكم أكتر ".
بعد انتهاء زوجها من تسجيل ألبومه الجديد.. مي كساب لجمهورها :"هتسمعوا ألبوم مختلف"
بعد انتهاء زوجها من تسجيل ألبومه الجديد.. مي كساب لجمهورها :"هتسمعوا ألبوم مختلف"

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