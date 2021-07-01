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المغرب يسجل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:24 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في المغرب، 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقارنة بـ 690 فى الحصسلة السابقة، كما تم رصد أربعة حالات وفاة نزولا من تسعة، وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وارتفعت حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" فى المملكة، إلى 531 ألفًا و361 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 9296 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة المغربية.

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