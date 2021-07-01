الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يكشف عن أهم إصدارته في معرض الكتاب

يشارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، خلال الفترة من 30يونيو حتي 15 يوليو 2021، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك للمرة الثانية عشر.

ويقدم جهاز الإحصاء عرضا لمجموعة من الإصدارات والمشروعات، وتتضمن ما يلي:

عرض لأحدث الإصدارات الإحصائية، والبالغ عددها حوالي (169) إصدار بدوريات مختلفة (شهرية - ربع سنوي - سنوي) تغطى كافة المجالات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية، مع إتاحتها مجاناً من خلال نسخها على وثائق الكترونية.

• عرض لمشروع إنشاء الرقم القومي العقاري للأراضي والشوارع والمباني والوحدات لصالح منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية.

• عرض لرصد خصائص واحتياجات الريف المصري، وذلك في إطار المشروع القومي الكبير التي تقوم به الدولة لتطوير قرى الريف المصري بكافة محافظات الجمهورية.

• التنويه عن الحدث الهام، والذي يجرى الجهاز حالياً على قدماً وساق بتدشينه، وهو إطلاق المرصد الإحصائي من خلال شاشة عرض علي مبني الجهاز ، بهدف رفع الوعي الإحصائي لدى المواطن، حيث يعد مرآة لرصد الواقع المصري من خلال عرض لأحدث المؤشرات الإحصائية سواء اجتماعية، اقتصادية، ديموجرافية، بيئية والتي يتم ربطها بالموقع الإلكتروني للجهاز .

ويقام المعرض تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار " في القراءة.. حياة "، وبافتتاح د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ود. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية من ذوي الصلة والاختصاص.