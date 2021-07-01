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الأرصاد تحذر.. طقس اليوم شديد الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
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حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 1 من يوليو لعام 2021، حيث يسود ارتفاع شديد في درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة رطوبة الجو.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، اوضحت الأرصد أنه يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

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