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أسعار الذهب اليوم الخميس 1-7-2021 في مصر بدون مصنعية

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 1 يوليو 2021.

أسعار الذهب اليوم الخميس 1-7-2021 في مصر بدون مصنعية

أسعار الذهب عيار 24 اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 883 إلى 886 جنيه

أسعار الذهب عيار 22 اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 810 إلى 812 جنيه

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 773 إلى 775 جنيه

أسعار الذهب عيار 18 اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 663 إلى 664 جنيه

أسعار الذهب عيار 14 اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 515 إلى 517 جنيه

أسعار الذهب عيار 12 اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 442 إلى 443 جنيه

أسعار الاونصة اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 27,475 إلى 27,546 جنيه

أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 6,184 إلى 6,200 جنيه

أسعار الكيلو اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 883,429 إلى 885,714 جنيه

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