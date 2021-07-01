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أسعار الذهب اليوم الخميس 1-7-2021 في مصر بدون مصنعية
الخميس 01/يوليو/2021 - 09:31 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 1 يوليو 2021.
أسعار الذهب اليوم الخميس 1-7-2021 في مصر بدون مصنعية
أسعار الذهب عيار 24 اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 883 إلى 886 جنيه
أسعار الذهب عيار 22 اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 810 إلى 812 جنيه
أسعار الذهب عيار 21 اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 773 إلى 775 جنيه
أسعار الذهب عيار 18 اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 663 إلى 664 جنيه
أسعار الذهب عيار 14 اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 515 إلى 517 جنيه
أسعار الذهب عيار 12 اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 442 إلى 443 جنيه
أسعار الاونصة اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 27,475 إلى 27,546 جنيه
أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 6,184 إلى 6,200 جنيه
أسعار الكيلو اليوم الخميس 1-7-2021 تسجل 883,429 إلى 885,714 جنيه
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