ننشر متوسط نسب الرطوبة بمحافظات مصر حتى الاثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن متوسط نسب الرطوبة بمحافظات مصر حتى الإثنين 5 يوليو 2021، التي جاءت نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء، مما أدى لارتفاع حرارة الجو ونسبة الرطوبة.





وتستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها الكرام، متوسط نسب الرطوبة المتوقعة من اليوم وحتى الإثنين المقبل:





متوسط نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري:

العظمى ليلا 80 - 85

الصغرى نهارا 25 - 30





متوسط نسبة الرطوبة السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 90 - 95

الصغرى نهارا 40 - 45

متوسط نسبة الرطوبة جنوب سيناء:

العظمى ليلا 55 - 60

الصغرى نهارا 30 - 35





متوسط نسبة الرطوبة شمال الصعيد:

العظمى ليلا 40 - 45

الصغرى نهارا 25 - 30

متوسط نسبة الرطوبة جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30 - 35