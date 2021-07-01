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أسعار اللحوم في الاسواق المصرية اليوم الخميس 1 يوليو 2021

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:37 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار اللحوم في مصر  قبيل عيد الاضحي ، مع ارتفاع حجم المعروض منها بالاسواق وقيام الحكومة بضح مزيد من الكميات المستوردة في المنافذ التابعة لوزارة التموين.

 

ويتراوح سعر الكندوز 120-140 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملى بين 100-120 جنيها للكيلو.

 

سعر كباب الحلة يتراوح بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها،الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوى والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.

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