أسعار اللحوم في الاسواق المصرية اليوم الخميس 1 يوليو 2021

استقرت اسعار اللحوم في مصر قبيل عيد الاضحي ، مع ارتفاع حجم المعروض منها بالاسواق وقيام الحكومة بضح مزيد من الكميات المستوردة في المنافذ التابعة لوزارة التموين.

ويتراوح سعر الكندوز 120-140 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملى بين 100-120 جنيها للكيلو.

سعر كباب الحلة يتراوح بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها،الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوى والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.