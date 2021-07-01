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مشرف المبنى الحكومي بالعاصة الإدارية: "الموضوع كان صعب في الأول.. والآن حاجة تشرف "

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس سامح وديع، المشرف على عملية إنشاء مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، إن المبنى جيل خامس، وهو ما ينطبق على العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن مستوى التشطيبات مميز للغاية بجودة وأيادي مصرية، كما يتكون من بدروم أرضي 3 أدوار موضحًا: "الموضوع كان صعب في الأول، أنا كنت موجود من أول الحفر، لكن دلوقتي الصورة بقت شرف".

وأضاف وديع خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يامصر"، على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن القاعة المخصصة للاجتماعات توجد في الدور الثاني إذ تشهد بث لقاءات رئيس الوزراء بالوزراء وتتسع لـ،50 فردا: "في زيها الناحية التانية عشان لو حصل أي خلل أو صيانة تكون شغالة".

وتابع المشرف على عملية إنشاء مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية: "هناك غرفة تحكم تتحكم في إدارة الشاشات والسماعات بقاعة الاجتماعات، كما أنها تشير إلى الوزير الذي جاء دوره في الإدلاء بكلمته أو التحدث أمام رئيس الوزراء".

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