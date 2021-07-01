في ظل ارتفاع الحرارة.. خطوات تفادي اندلاع الحرائق بالعقارات

تتسبب ارتفاع حرارة الجو في إندلاع الحرائق بالعقارات، نظرا لكثرة استخدام المكيفات والاجهزة الكهربائية، ولتفادي اندلاع الحرائق في فصل الصيف وفي حرارة الجو الشديدة اتبعوا الخطوات التالي:

- قبل تشغيل الأجهزة الكهربائية تأكد أولا من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز.





- قم بقطع التيار الكهربائي عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.





- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.





- تأكد من أن الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة في الأنابيب المعزولة.





- لا تقم بتشغيل أي مصدر كهربي في حالة الاشتباه في وجود تسرب غاز.





- احذر تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.





- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.





- احذر وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.





- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق.



