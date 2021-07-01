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في ظل ارتفاع الحرارة.. خطوات تفادي اندلاع الحرائق بالعقارات
الخميس 01/يوليو/2021 - 09:37 ص
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تتسبب ارتفاع حرارة الجو في إندلاع الحرائق بالعقارات، نظرا لكثرة استخدام المكيفات والاجهزة الكهربائية، ولتفادي اندلاع الحرائق في فصل الصيف وفي حرارة الجو الشديدة اتبعوا الخطوات التالي:
- قبل تشغيل الأجهزة الكهربائية تأكد أولا من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز.
- قم بقطع التيار الكهربائي عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
- تأكد من أن الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة في الأنابيب المعزولة.
- لا تقم بتشغيل أي مصدر كهربي في حالة الاشتباه في وجود تسرب غاز.
- احذر تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
- احذر وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.
- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق.
- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
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