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في ظل ارتفاع الحرارة.. خطوات تفادي اندلاع الحرائق بالعقارات

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:37 ص
بوابة الفجر
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تتسبب ارتفاع حرارة الجو في إندلاع الحرائق بالعقارات، نظرا لكثرة استخدام المكيفات والاجهزة الكهربائية، ولتفادي اندلاع الحرائق في فصل الصيف وفي حرارة الجو الشديدة اتبعوا الخطوات التالي:
 
- قبل تشغيل الأجهزة الكهربائية تأكد أولا من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز.

- قم بقطع التيار الكهربائي عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- تأكد من أن الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة في الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أي مصدر كهربي في حالة الاشتباه في وجود تسرب غاز.

- احذر تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

- احذر وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

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